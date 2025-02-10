品牌販售助攻 和泰車、汎德永業1月營收站高檔

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）車商陸續公布今年1月營收，其中和泰車1月自結合併營收新台幣256.6億元，月增10.12%、年減5.47%，是歷史同期第3高，汎德永業1月合併營收52.8億元，月增22%，年減16.7%，是歷年同期次高。

和泰車1月TOYOTA與LEXUS雙品牌在台販賣合計市占率46.6%，創下歷史新高，預估2月雙品牌在台掛牌數可到9200輛，新車市占率估約38.3%。

汎德永業指出，1月適逢春節假期，工作天數減少，預期2月工作天數恢復，新車陸續到港，交車數可恢復正常，營運可回到正成長，對今年新車銷售表現展望樂觀看待。

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汎德永業表示，台灣電動車市場持續成長，旗下代理保時捷（Porsche）純電車款新車陸續抵台，依照訂單排序陸續交車，可帶動營運表現。BMW純電車款銷售維持高檔，今年預期將再推出新款電動車。整體觀察，今年新車銷售可優於整體車市。

和泰車先前預估，今年台灣新車市場規模約45萬輛，和泰車今年乘用車、輕型商用車、以及商用車整體新車販售輛數目標16.5萬輛，今年市占率目標挑戰36.7%。（編輯：蘇志宗）1140210