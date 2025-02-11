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新產能與新產品加持 宣德看今年維持雙位數成長

2025/2/11 16:04
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）連接器廠宣德去年營收新台幣226.25億元，年增率達35.4%，創歷史新高，董事長蔡鎮隆今天樂觀表示，隨著墨西哥廠及越南廠新產能到位，加上公司切入雲端家用AI鏡頭組裝、工控等新利基產品市場，看好今年營運維持雙位數成長。

宣德為中國立訊旗下轉投資公司，成功切入蘋果供應鏈。宣德表示，受惠美國大客戶包含手機、耳機等所有產品，連接埠皆改為新的Type-C規格，宣德滲透率持續提升。

不過宣德也坦承，傳統美系手機客戶雖然如期推出新產品，但出貨趨於穩定，公司如果要繼續成長，必須開拓新客戶、新產品。

宣德今天舉行媒體新春交流會，蔡鎮隆透露，公司最近切入雲端家用AI鏡頭組裝、工控等新利基產品市場。另外美國太空運輸公司需求量持續成長，東南亞電信新增網通客戶，還有電動腳踏車市場也逐漸恢復成長，並有新客戶展開合作，皆可為公司後續營運挹注新動能。

宣德剛公布1月營收18.97億元，月減7.7%，但年增率達21.98%。蔡鎮隆看好公司今年營運可望維持雙位數成長。獲利方面，宣德去年有新建廠房投資，由於尚未量產，規模經濟無法發揮，隨著今年新產能開出，獲利可望改善。

面對美國總統川普的關稅戰，宣德表示，目前集團含子公司在全球管理共6地、11個廠區，可搭配國際客戶出貨規劃，把影響降到最低。

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宣德指出，墨西哥廠和越南廠營運漸上軌道，產線稼動率提升，為公司未來重要營運動能，最快今年底，兩廠合計年營收挹注可達約40億元的水準。

針對川普關稅變數，宣德表示，墨西哥新廠主要出貨車用模組產品，美系與非美系客戶均有，可以調配。目前為止墨西哥廠並未受到川普關稅影響，營收貢獻仍持續遞增。（編輯：楊蘭軒）1140211

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