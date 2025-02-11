總統：台美溝通順暢 期許產業逆中求勝、亂中得利

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（中央社記者劉千綾台北11日電）面對美國總統川普上任的政經新局，總統賴清德表示，台美近年建立非常好的溝通管道，總統府、國安會和行政院的因應小組等單位持續和美方交換資訊、意見溝通，台灣也會做好各項應變措施，他期許大家能夠在逆中求勝、亂中得利。

賴總統今天在經濟部長郭智輝等人陪同下出席「2025全國中小企業聯合新春團拜」，他致詞表示，台灣中小微企業是經濟發展的動力火車頭，感謝全台超過167萬家中小企業共同打拚，交出漂亮的成績單，去年台灣的經濟成長率達4.2%，為亞洲四小龍之首，超過美國和歐盟等國家。

川普上月20日重返白宮以來，已祭出多項關稅措施，還頻頻威脅對更多進口商品加徵關稅。

因應川普上任後推出的政策，賴總統表示，台美過去幾年建立非常好的溝通管道，彼此訊息連結很順暢，總統府、國安會、行政院的因應小組都持續和美方進行資訊交換、意見溝通，台灣也會做好各項應變措施。

賴總統指出，川普上任必然會為各國帶來挑戰和機會，「我們要在逆中求勝、亂中得利」，政府有此決心，希望大家一起努力、團結因應，「改變就是我們的機會」。

面對國際政經局勢的轉變，賴總統表示，中小微企業的挑戰最大，政府一定會做產業的後盾，供應充足的動力，協助企業放心經營、民眾安心就業，同時持續拓展對外貿易、分散市場，使台灣經濟具備韌性。

賴總統表示，投資台灣三大方案已吸引超過1600家審核通過，總投資金額達2.5兆元，經濟部已提議，延長三大方案至2027年，並擴大全球台商和外資申請，預估3年內促進6000億元投資，創造4萬個投資機會。

賴總統表示，持續檢討水、電、土地和人力等議題，穩定國內的匯率和利率，會使物價指數持續下降，並努力將今年的消費者物價指數（CPI）控制在2%以下，目標為CPI落在1.8%和1.9%區間，提供良好的投資環境，讓中小企業在台順利發展。

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為協助產業雙軸轉型，賴總統表示，行政院經濟發展委員會祭出3項策略，包括協助業者數位和淨零轉型，透過優惠貸款等方案讓企業取得資金更簡便，以及加速中小微企業國際化，開拓海外市場。

全國中小企業總會理事長李育家表示，中小企業家數全台占比達98%以上，面對川普上任後提出多項新政，對台灣產業帶來挑戰和機會，期待政府持續協助產業創新和升級轉型，擴大台美產業合作與爭取最佳貿易條件。（編輯：張均懋）1140211