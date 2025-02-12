閎暉擬斥資14億元公開收購日本FDK 跨能源電力領域

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（中央社記者江明晏台北12日電）機構整合元件廠閎暉今天宣布，將公開收購日本FDK株式會社普通股，約45%股權，公開收購價金為每股435日圓，初估擬斥資逾新台幣14億元，兩家公司將加強合作，閎暉將藉此跨入能源電力產品的布局。

PSA華科事業群旗下閎暉今天召開重大訊息宣布，董事會決議公開收購日本東京證券交易所標準板上市公司FDK株式會社普通股股份。

閎暉說明，本次預定公開收購數量為FDK普通股1552萬7400股，約為該公司流通在外股份總數的45%股權，公開收購最終有效應賣的數量須達預定收購數量，公開收購始告成就。

閎暉今天與FDK母公司富士通株式會社簽署應賣協議（Tender Agreement），日本富士通目前持有FDK普通股約58.82%，在進行本案的公開收購時，日本富士通會依協議規定，將其持有的全數FDK普通股參與應賣。

閎暉強調，僅於預定收購數量範圍內收購，公開收購價金為每股普通股435日圓；初估收購金額67.54億日圓，約新台幣14.45億元。

閎暉擅長異材質結合與核心技術整合，應用範圍包括汽車內裝機構模組及面板外觀模組、穿戴產品、智能鎖、網通及物聯網（IoT）等領域。

FDK成立於1950年，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統及新世代電池、能源等電子裝置。

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閎暉說明，本次公開收購完成後，將維持FDK在日本東京證券交易所上市，並加強兩家公司合作，擴大營運規模，在現有產品基礎上，擴大客戶網絡及銷售市場，帶來新產品組合與成長動能；深化EMS業務，同時增加生產基地，降低營運風險。

透過此次營運合作，閎暉表示，將跨入能源電力產品的布局，隨AI技術進步，對高效能、持久、輕便的電池需求將日益增加，再者電子產品移動性與便捷性的要求、物聯網（IoT）與智慧城市等市場趨勢，都將高度依賴電池發展，FDK具研發創新能力，搭配閎暉的成本管理與製造能力，及跨產業客戶資源，合作將可大幅提升整體績效及增加國際競爭力。（編輯：張均懋）1140212