加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

川普政策變數大 法人：台股短線高檔震盪整理

2025/2/13 08:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北13日電）美國總統川普政策多變，持續籠罩全球股市，台股12日開高走低，終場下跌94點，收在最低點23289點。法人分析，川普政府擬對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，不確定因素下，預期台股短線高檔震盪。

美國公布1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，外界擔心聯準會（Fed）恐延緩降息，昨晚美股開低；另外，美國推動終止俄烏戰爭，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，雙方同意立即展開談判。美股主要指數週三收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下挫225.09點或0.50%，收在44368.56點；標普500指數下跌16.53點或0.27%，收6051.97點。以科技股為主的那斯達克指數上揚6.09點或0.03%，收在19649.95點；費城半導體指數上漲10.82點或0.21%，收5090.79點。

google news透過 Google News追蹤中央社

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌1.66美元或1.25%，收在131.14美元；特斯拉（Tesla）上漲8.01美元或2.44%，收336.51美元；台積電ADR挫2.36美元或1.13%，收在206.38美元。

法人分析，雖然DeepSeek推出低價人工智慧（AI）模型，對股市的衝擊已漸漸淡化，但美國總統川普政策變數大，市場難以捉摸，投資人資金不敢長駐股市，偏向短線操作，造成類股輪動過快，建議投資人短線區間操作，可逢高獲利了結。（編輯：楊凱翔）1140213

#川普
#川普
#美股
#特斯拉
#道瓊工業指數
#蒲亭
#台股
#聯準會
川普
台積電跌10元 台股早盤平盤震盪川普再提他國關稅占美國便宜 將實施對等措施
特斯拉
馬斯克：聯邦政府若不削減開支 美國將破產路透：川普削減外援之際 北京在非洲打造太空聯盟
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股開高收黑土洋對作 外資買超逾26億布局金融股
18
更多編輯台推薦新聞：