三大法人買超73億元 外資賣超台積電居首

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）美國總統川普力促俄烏和談，激勵國內塑化、鋼鐵等戰後重建概念股挺身而出，台股今天終場上漲109.66點，收在23399.41點，成交值新台幣3774.93億元。證交所統計，三大法人今天皆站在買方，合計買超73.74億元，不過外資今天賣超台積電排第1。

觀察三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超10.78億元，投信和自營商分別買超8.44億元和54.52億元。

個股方面，外資今天買超前3名為復華台灣科技優息4萬6430張、群創3萬1884張、聯電2萬8252張，另外外資今天買超中鋼1萬9616張排第7。

至於外資今天賣超前3名，台積電遭減碼1萬884張，名列賣超榜第1名，其次是元大台灣50 7694張、達邁6565張。

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台新投顧副總經理黃文清分析，美國總統川普持續出招，包括對等關稅以及擬對半導體加徵關稅等，都可能對台灣造成影響，市場持續陷入觀望。

黃文清觀察，從去年底到今年初，台股一直維持上有壓、下有撐的格局，進入盤整，預料要等到川普政策較為明朗，台股才容易有較大突破。（編輯：張均懋）1140213