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台灣連鎖加盟協會：電價和食材成本提高 成今年挑戰

2025/2/14 14:36
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（中央社記者何秀玲台北14日電）全台最大連鎖店組織台灣連鎖暨加盟協會今天舉辦新春團拜，協會理事長、三商家購董事長陳翔玢指出，今年局勢具許多不確定因素，如政府挹注台電新台幣千億元預算被刪除，未來商業用電價是否會提高，對協會會員來說，去年電價已漲過一波，今年若續漲，恐怕是增加企業成本隱憂之一。

除了電費之外，原物料成本也持續上揚。陳翔玢說，農曆春節生意普遍不錯，不過開工第一天，他進公司簽內部文件，就發現一半食材都要漲價；這是因台灣有很大部分仰賴海外進口，國外的關稅和利率變化，都影響食材成本。

陳翔玢指出，國外餐飲零售今年也出現很多變化，如披薩品牌達美樂近日宣布關閉多間虧損門市，大部分位於日本，關店原因除了人才取得不易之外，日本在餐飲發展相當保守，在非現金支付程度落後台灣，因日本人注重隱私，喜歡使用現金做交易，都反映餐飲業所面對的挑戰。

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除了日本之外，與台灣有關係的是菲律賓快樂蜂餐飲集團（Jollibee），決定退出越南市場，今年重新聚焦菲律賓當地發展，他表示，顯示跨國經營其實仍有困難度；此集團還投資港式飲茶添好運以及日本牛丼品牌吉野家，更入股台灣手搖飲迷客夏，也入股雞湯品牌雙月食品，成為台灣餐飲零售業今年初最受注目的新聞。

他說，連鎖暨加盟協會規模有很多資源可共享，比如可針對採購方面，進行聯合採購增以增加競爭力，未來一定會更好發展。（編輯：潘羿菁）1140214

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