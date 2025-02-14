川普關稅措施不確定性 新台幣先貶後升收32.77元

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（中央社記者蘇思云台北14日電）美國總統川普祭出「對等關稅」，再次點名台灣搶走美國晶片生意，台股大跌，新台幣午後連帶貶幅擴大，央行出手調節下，尾盤翻升作收。新台幣兌美元今天收盤收32.77元，升3.2分，連2升，台北及元太外匯市場總成交金額15.95億美元。

美國總統川普今天下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，提到對晶片課關稅，並再點名台灣搶走美國的晶片生意，拖累台股半導體族群表現。台股今天終場下跌246.8點，收在23152.61點，跌幅1.05%。三大法人同步賣超，合計賣超304.15億元。

外匯交易員表示，川普關稅政策沒有馬上課徵，市場國際美元偏弱，帶動新台幣早盤開高，一度升至32.695元，進口商、政府基金等也趁勢進場買美元，午後台股跌幅擴大，外資加大匯出力道，投信也同步買美元匯出，眼見新台幣跌幅蠻大，「老大（央行）出手，阻貶調節力道還蠻大」。

新台幣兌美元今天開盤價為32.72元，最高32.695元、最低32.855元，最後收32.77元。新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.6分，升幅0.05%，週線由黑翻紅。

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外匯交易員表示，國際消息雜音多，第1季缺乏降息題材，川普也導致外在不確定高，美元今年仍舊偏強。匯市近期成交量不大，但今天量能放大，預期後續新台幣震盪幅度也會加劇，短期新台幣可能在32.6元到32.9元間偏弱整理。

根據央行統計，美元指數走貶0.59%，亞洲貨幣全數走揚，日圓大升1.01%，韓元大漲0.62%，新加坡幣升0.46%，人民幣走揚0.27%，新台幣小升0.1%。（編輯：林淑媛）1140214