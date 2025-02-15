113年專利百大 台積電連9年奪冠、鴻海成長最多

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（中央社記者劉千綾台北15日電）為維持技術領先優勢，台積電持續加深專利布局，經濟部表示，113年本國人發明專利申請以台積電1412件最高，連續9年奪冠；鴻海申請件數成長93%最為亮眼。外國申請人則由美國應材以950件重返第1，南韓三星電子退居第2，電商酷澎排名躍升至第3。

經濟部智慧財產局公布113年專利申請統計排行，台積電發明專利的申請件數自105年起連續9年排名第1，113年申請1412件，申請量大幅領先國內外公司，持續加深專利布局，不過台積電申請量年減28%，主要為企業專利布局策略考量。

觀察本國人發明專利申請的前10大排行榜，其餘依序為南亞科466件、友達425件、工研院356件、群創328件、英業達321件、瑞昱309件、宏碁277件、鴻海259件、聯發科239件。

智慧局指出，南亞科和群創申請件數均為歷年最高；至於前20大本國發明專利申請人中，排序12的聯電221件、排序13的華邦電160件、排序17的力積電131件等同樣創新高紀錄。

分析本國發明專利前20大公司，智慧局表示，產業類別包括晶圓製造、記憶體、顯示器、通訊及鋼鐵業。

觀察申請量的成長，鴻海激增93%最為亮眼，華邦電年增58%、聯詠增加39%、力積電成長32%、南亞科增加25%、聯電增加22%，顯示不論是記憶體、晶圓製造等各家廠商，仍持續加大投資專利布局。

在外國人發明專利方面，美國應材以950件重返發明專利申請第1，南韓三星電子894件退居第2，南韓韓領（酷澎）698件躍居第3，其餘依序為日本東京威力661件、美國高通660件、日本日東電工417件、荷蘭艾司摩爾344件、日本信越化學279件、美商科林研發276件、日本斯克林集團253件。

其中，南韓韓領、日本東京威力、荷蘭艾司摩爾、日本信越化學、美商科林研發，申請件數均創歷年最高。

南韓韓領為有「韓國亞馬遜」之稱的電商酷澎，近年積極搶攻台灣物流市場，智慧局說明，韓領專利申請件數年增54%，增幅為前10大最高，且排名較112年前進3名，顯見其專利布局強烈企圖。

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此外，日本力森諾科（Resonac）專注於精密光學、半導體製造設備與高端材料，去年發明專利申請251件，創歷史新高，排名第11。智慧局表示，反映出日本企業在先進製造與關鍵材料領域的投入加深，以及AI與半導體產業推動高精度設備需求。此外，綜觀前20大外國發明專利申請人，日本申請人占11個。

排序第17的中國大陸華為發明專利申請184件，創歷史新高，根據智慧局統計，華為109至113年的專利申請量分別為36件、64件、132件、152件、190件，呈現逐年增長的趨勢，顯示華為在台灣的專利布局相當積極。（編輯：楊蘭軒）1140215