鑫創搶AI與新能源車商機 結盟友達拚倍數成長

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（中央社記者吳家豪台北18日電）車載電腦廠鑫創電子今天舉行全球企業總部啟用典禮，董事長許育瑞說，將以車載電腦為穩定成長的基礎，並爭取人工智慧（AI）工業應用市場商機，長期希望與面板廠友達擴大合作新能源商用車及智慧座艙，力拚倍數成長。

許育瑞表示，鑫創電子從小型辦公室開始，逐步擴展到擁有自購廠房，2019年在資本市場上掛牌，2021年獲得友達投資，友達成為持股20%的大股東，主要因為友達推動雙軸轉型，鑫創電子在智慧交通領域擁有一定的基礎。

許育瑞坦言，即使鑫創電子持續成長，在資本市場的能見度仍偏低，「好像老師眼中只有優等生，沒有好學生」，因此鑫創電子啟動轉型布局，將產品線擴展到智慧交通、智慧醫療、智慧零售、智慧製造4大應用市場。

他說，鑫創電子將以車載電腦為穩定成長的基石，中期要搭上AI潮流，善用邊緣運算電腦的核心價值，爭取AI工業應用市場商機。長期而言，鑫創電子希望與友達擴大合作新能源車的商用車應用和智慧駕駛座艙，目標達到倍數成長。

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友達總經理柯富仁今天受邀出席鑫創電子總部啟用典禮，他表示，友達的車用業務從原本約新台幣100億元至200億元規模，去年成長到近700億元，友達從面板供應商轉型為直接與車廠對話，並透過國際併購擴大市場影響力。

柯富仁說，友達作為鑫創電子的股東，初衷是希望把生態圈拉大、互補資源，往下走可以互相協助，讓彼此的轉型更成功。（編輯：林淑媛）1140218