加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測考生拍答題卷上傳社群 遭取消考試資格
首頁 / 產經

鑫創搶AI與新能源車商機 結盟友達拚倍數成長

2025/2/18 12:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）車載電腦廠鑫創電子今天舉行全球企業總部啟用典禮，董事長許育瑞說，將以車載電腦為穩定成長的基礎，並爭取人工智慧（AI）工業應用市場商機，長期希望與面板廠友達擴大合作新能源商用車及智慧座艙，力拚倍數成長。

許育瑞表示，鑫創電子從小型辦公室開始，逐步擴展到擁有自購廠房，2019年在資本市場上掛牌，2021年獲得友達投資，友達成為持股20%的大股東，主要因為友達推動雙軸轉型，鑫創電子在智慧交通領域擁有一定的基礎。

許育瑞坦言，即使鑫創電子持續成長，在資本市場的能見度仍偏低，「好像老師眼中只有優等生，沒有好學生」，因此鑫創電子啟動轉型布局，將產品線擴展到智慧交通、智慧醫療、智慧零售、智慧製造4大應用市場。

他說，鑫創電子將以車載電腦為穩定成長的基石，中期要搭上AI潮流，善用邊緣運算電腦的核心價值，爭取AI工業應用市場商機。長期而言，鑫創電子希望與友達擴大合作新能源車的商用車應用和智慧駕駛座艙，目標達到倍數成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

友達總經理柯富仁今天受邀出席鑫創電子總部啟用典禮，他表示，友達的車用業務從原本約新台幣100億元至200億元規模，去年成長到近700億元，友達從面板供應商轉型為直接與車廠對話，並透過國際併購擴大市場影響力。

柯富仁說，友達作為鑫創電子的股東，初衷是希望把生態圈拉大、互補資源，往下走可以互相協助，讓彼此的轉型更成功。（編輯：林淑媛）1140218

柯富仁
友達活化資產 晶材后里廠售美光新加坡廠待價而沽友達衝刺智慧移動事業 揮軍CES展出智慧座艙
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：