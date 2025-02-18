加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸涉付百萬給不法集團躲兵役 檢逮11人送辦
首頁 / 產經

泓辰砸5億元設LMFP示範產線 最快今年敲定海外設廠

2025/2/18 15:11（2/18 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泓辰看好磷酸鋰錳鐵電池（LMFP）發展前景，投下5億元在桃園平鎮設置年產能2200噸的示範產線，泓辰董事長陳宏力18日透露，正與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，希望最快今年內能敲定海外設廠計畫。中央社記者曾仁凱攝 114年2月18日
泓辰看好磷酸鋰錳鐵電池（LMFP）發展前景，投下5億元在桃園平鎮設置年產能2200噸的示範產線，泓辰董事長陳宏力18日透露，正與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，希望最快今年內能敲定海外設廠計畫。中央社記者曾仁凱攝 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北18日電）電池正極材料商泓辰與工研院合作，投入下世代的磷酸鋰錳鐵電池（LMFP）超過10年，看好市場逐漸成熟，泓辰投下新台幣5億元，在桃園平鎮設置年產能2200噸的示範產線，今年內投產。

泓辰董事長陳宏力今天透露，正與歐美多家電動車廠及電池廠洽談合作中，希望最快今年內能敲定海外設廠計畫。

工研院材料與化工研究所組長廖世傑說明，目前鋰電池市場有兩大主流，包括磷酸鋰鐵電池（LFP）和鋰三元（NCM）電池，兩者各有優劣。其中NCM電池能量密度高，常被用在高階電動車款，但LFP電池具有低成本、長壽命和安全性高等優點，近年急起直追，目前NCM與LFP的市場占比約為55比45。

工研院從10年多前開始投入新的LMFP電池，算是LFP的下世代，LMFP在傳統磷酸鋰鐵電池中再加入錳，比起傳統LFP，可將電壓及能量密度提升約20%，拉近與NCM的距離，同時保有LFP的優點和特性。工研院將相關製造技術及材料專利技轉給泓辰，目前已發展到第4代。

陳宏力表示，泓辰除了在台灣設置示範產線，更準備揮軍海外，目前有4家歐美客戶正在洽談中，包含電池廠及電動車廠，目標今年內能有至少1個案子拍板定案，正式展開海外設廠計畫。

google news透過 Google News追蹤中央社

廖世傑觀察，目前全球鋰電池市場幾乎由中國廠商主宰，先前麥肯錫的研究報告，標舉全球領先的3家主要LMFP製造商，包括寧波容百、泓辰材料、江蘇力泰鋰能，泓辰是唯一的「非中」廠商。面對這波美國、歐洲汽車產業去中化，台灣占據不錯的戰略位置。

由於美中貿易戰愈演愈烈，美國積極串連電池供應鏈，陳宏力指出，美國能源部已撥款18.2億美元，給14個專案，要打造美國電池供應鏈，其中泓辰獲得美國能源部推薦，為重要合作的材料廠商之一。（編輯：張均懋）1140218

#工研院
#美國能源部
#電池
#廖世傑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：