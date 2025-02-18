微熱山丘旗下微笑蜜樂插旗南港 開出首家內用甜點店

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（中央社記者何秀玲台北18日電）鳳梨酥品牌微熱山丘旗下主打甜點的微笑蜜樂今天宣布，與興波咖啡首次合作第一家內用甜點複合店，插旗南港展覽館。微熱山丘執行長施宏漳表示，看好今年展覽館單日人流高達上萬人次，鎖定商務客，是繼桃園機場、台北101專櫃後第三個「國門店」。

微熱山丘擺脫疫情低潮，去年營收約新台幣13至14億元，為台灣前三大鳳梨酥品牌，營收很大一部分是國外客來台買回去當伴手禮，另一部分是台灣客人買到海外送禮。2023年底推出水果千層甜點品牌「Smille微笑蜜樂」，迎接觀光復甦，成為微熱山丘之外，支撐營收的另一隻腳。

目前微笑蜜樂全台除了南港展覽館之外，還在台北松山文創園區、高雄駁二、台中清水服務區開店，皆與微熱山丘採雙品牌方式，打造複合店，希望藉由微熱山丘品牌知名度帶動微笑蜜樂。

施宏漳表示，4家店鋪體驗不同商圈型態，松山文創園區和高雄駁二週末有不同展覽和活動，客群較為年輕，對甜點接受度高；清水服務區的客人都是短暫休息，都是「拿了就走」，有更多外帶需求，甜點還特別設計小型好攜帶版本。

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由於去年微熱山丘首次參加台北國際電腦展，在展場打造「奉茶坊」，因緣際會決定在南港展覽館開店。施宏漳看好南港展覽館2024年有超過500萬人流，今年展期更有機會達200天，希望能首度鎖定國際商務客，主動找上被選為「世界50間最棒咖啡館」興波咖啡，與微笑蜜樂共同開出首間內用甜點複合店。

他表示，今年微笑蜜樂還會再開出1至2家店，一家在百貨商場，一家在中部遊樂區；至於微熱山丘投資逾20億元，在南投八卦山園區打造的「釀青山園區」，有望在明年第2季啟用。（編輯：張均懋）1140218