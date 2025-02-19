川普擴大關稅威脅 亞股收盤走勢分歧

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（中央社香港19日綜合外電報導）美國總統川普擴大關稅威脅，亞洲股市今天收盤走勢分歧。另一方面，美俄兩國在俄羅斯全面侵略烏克蘭近3年後首度舉行高層官員談判，投資人持續評估地緣政治前景。

法新社報導，儘管美國華爾街股市3大指數昨天收盤全數走揚，其中標普500指數更攀上歷史新高，但亞股今天難以接棒延續買氣，其中香港股市中的科技類股因中國網路業巨擘百度公布令人失望的財報，先前的漲勢遭遇挫敗。

川普昨天揚言將對進口的汽車零件課徵「25%左右」的關稅，且對半導體和藥品也可能課徵相似稅率甚至更高的關稅。

他先前已矢言對進口鋼品和鋁品課徵25%關稅，最新發言又讓他的貿易戰範圍擴大。儘管觀察家認為，這些關稅威脅很可能是他的談判工具，但仍激起投資人再度擔憂全球經濟可能受到的衝擊。

川普關稅政策的一大目標中國昨天告訴世界貿易組織（WTO），川普恐怕會掀起通貨膨脹升溫、市場扭曲甚至全球經濟衰退。

東京股市今天在汽車及半導體類股應聲走跌下，收盤下滑0.3%。全球晶片代工業巨擘台積電也遭遇賣壓，拖累台北股市收低。

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港股收盤小跌0.1%，利空來自百度公布去年第4季營收萎縮，並預警業績將在短期內遭遇壓力。

雪梨、威靈頓和雅加達股市今天也都收低。但上海股市收盤上漲0.8%，首爾、新加坡、曼谷和馬尼拉股市同樣都收高。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1140219