春節落點不同影響 1月外銷訂單年減3%止步連10紅

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部今天公布1月外銷訂單統計，全球經濟穩步成長，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續熱絡，但受農曆春節落點不同影響，1月外銷訂單為469.7億美元，較去年同期衰退3%，止步連10紅。

經濟部今天公布114年1月外銷訂單統計469.7億美元，較去年同期衰退3%，終止連10紅。按主要貨品別觀察，經濟部表示，由於新興科技應用需求殷切，持續推升電子產品接單金額達177.1億美元，年增1.5%。

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不過，因今年春節落點與去年不同，資訊通信產品接單金額為120.6億美元，年減幅度達13.3%；光學器材因背光模組及光學鏡頭接單減少，但光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅，年減0.3% 。

傳統貨品方面，經濟部表示，受農曆春節影響以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7%、20.5%、19.0%、4.7%。（編輯：潘羿菁）1140220