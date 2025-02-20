1月外銷訂單電子產品一支獨秀 首季估可維持成長

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（中央社記者劉千綾台北20日電）1月外銷訂單受春節落點影響拉低表現，僅電子產品年增1.5%，其餘貨品皆呈現年減，其中資通訊產品更呈雙位數衰退。不過，經濟部預估累計前2月接單達905億美元，年增約5%，且首季有望延續正成長趨勢。

經濟部今天公布1月外銷訂單統計469.7億美元，衰退3%，終止連10紅。統計處長黃于玲表示，預估2月接單金額介於435至455億美元，年增15.3%至20.6%；累計前2月接單金額介於905億至925億美元，年增5%至7.3%。

受農曆春節落點不同影響，1月外銷訂單7大貨品僅電子產品一支獨秀，接單金額達177.1億美元，為歷年同期第2高，年增1.5%，其餘貨品皆因基期較高等因素呈現年減。

黃于玲表示，AI和高效能運算等商機熱絡，推升IC製造訂單需求，受春節假期影響，IC設計、晶片通路、印刷電路板等接單減少，抵銷部分增幅，其中以接自美國增16.4億美元較多。

1月資訊通信產品接單金額為120.6億美元，年減幅度達13.3%。黃于玲指出，手機及筆電等產品因春節時間不同而減少，但AI伺服器和網通產品接單增加，抵銷部分減幅。

此外，因背光模組及光學鏡頭接單減少，但光學檢測及量測設備接單續增，抵銷部分減幅，光學器材接單金額為15.8億美元，年減0.3%。

傳統貨品方面，受農曆春節影響以及海外同業低價競爭，加上自動化設備及工具機接單減少，基本金屬、塑橡膠製品、化學品及機械接單減少，分別年減21.7%、20.5%、19.0%、4.7%。

黃于玲說明，由於1月受春節落點不同影響，無法如實反映全球終端需求和貨品接單的狀況，應要等2月外銷訂單統計公布後，一起觀察前2月接單表現，才能夠真正代表趨勢變化。

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今年產業面臨川普2.0等挑戰，黃于玲表示，國際政經情勢瞬息萬變，美方政府持續更新相關政策，因此觀察短期的趨勢會比較精準，未來隨著情勢變動和需求變化，廠商因應方式也會反映在訂單上面。

根據外銷訂單受查廠商對2月接單看法，按接單金額計算的動向指數為49.4，預期2月整體外銷訂單金額將較1月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.7、48.1及54.0。（編輯：張均懋）1140220