AI需求續熱 2月外銷訂單494.5億美元年增31%
2025/3/20 16:14（3/20 20:33 更新）
（中央社記者劉千綾台北20日電）人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元，年增31.1%；累計前2月電子產品接單金額達373.5億美元，創歷年同期新高，年增幅度高達21.8%。
經濟部今天公布2月外銷訂單494.5億美元，年成長31.1%；累計今年前2月外銷訂單金額為964.2億美元，年增11.9%。
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按主要貨品別觀察，經濟部表示，2月資訊通信產品接單為137.7億美元，年增31.8%；累計前2月接單金額為258.3億美元，年增6.1%，主因人工智慧及雲端產業需求續增，帶動伺服器、網通產品接單增加。
2月電子產品接單金額為196.3億美元，年增48.6%；累計1至2月接單金額為373.5億美元，創歷年同期新高，年增21.8%，主因人工智慧、高效能運算等商機持續擴增，帶動IC製造、IC設計、晶片通路等接單增加。（編輯：潘羿菁）1140320
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