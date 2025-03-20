加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
外銷
新聞專題
外銷2/158
首頁 / 產經

AI需求續熱 2月外銷訂單494.5億美元年增31%

2025/3/20 16:14（3/20 20:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市信義區民眾試用穿戴式科技商品。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區民眾試用穿戴式科技商品。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北20日電）人工智慧、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡，經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元，年增31.1%；累計前2月電子產品接單金額達373.5億美元，創歷年同期新高，年增幅度高達21.8%。

經濟部今天公布2月外銷訂單494.5億美元，年成長31.1%；累計今年前2月外銷訂單金額為964.2億美元，年增11.9%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

按主要貨品別觀察，經濟部表示，2月資訊通信產品接單為137.7億美元，年增31.8%；累計前2月接單金額為258.3億美元，年增6.1%，主因人工智慧及雲端產業需求續增，帶動伺服器、網通產品接單增加。

2月電子產品接單金額為196.3億美元，年增48.6%；累計1至2月接單金額為373.5億美元，創歷年同期新高，年增21.8%，主因人工智慧、高效能運算等商機持續擴增，帶動IC製造、IC設計、晶片通路等接單增加。（編輯：潘羿菁）1140320

#經濟部
延伸閱讀
輝達AI伺服器主力零件供應商曝光 台廠包辦半邊天輝達深化合作 黃仁勳：台灣企業是世界級夥伴AI驅動2024科學園區營業額4.76兆創高 南科首破2兆Google推平價AI手機Pixel 9a 台灣團隊扮要角
外銷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雲林高麗菜外銷日本 台灣鮮甜美味與他國共享
17
更多編輯台推薦新聞：