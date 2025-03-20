AI挹注2月外銷訂單優於預期 經部估首季創同期次高

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（中央社記者劉千綾台北20日電）AI浪潮挹注電子和資通訊產品接單成長，2月外銷訂單表現優於預期，累計今年前2月接單金額達964.2億美元，創同期次高，年增11.9%，經濟部估第1季接單金額達1494億美元，預期締造歷年首季第2高紀錄。

經濟部統計處預估3月接單金額介於520至540億美元，年增10.3%至14.5%，預估今年第1季接單金額介於1484億至1504億美元，年增11.3%至12.8%，以組中值1494億美元表現觀察，首季有望創歷年同期次高，僅次於111年首季1731億美元。

經濟部今天公布2月外銷訂單統計494.5億美元，成長31.1%，由於今年春節為1月，落點與去年2月不同，累計前2月外銷訂單金額為964.2億美元，年增11.9%。

統計處長黃于玲表示，2月接單表現優於預期，主要成長動力來自資訊通信和電子產品接單，且受2月手機新品上市效應帶動，AI需求持續強勁，以及中國大陸以舊換新政策，帶動終端消費品和供應鏈接單成長。

AI和雲端產業需求增加，帶動伺服器、網通產品接單增加，2月資訊通信產品接單為137.7億美元，年增31.8%；累計前2月接單金額為258.3億美元，年增6.1%。

黃于玲表示，AI商機挹注IC製造、IC設計、晶片通路等接單增加，2月電子產品接單金額為196.3億美元，年增48.6%；累計1至2月接單金額為373.5億美元，創歷年同期新高，年增21.8%。

此外，2月光學器材接單為16.4億美元，年增16.6%，累計前2月接單金額32.2億美元，年增7.7%，主因為大尺寸面板價格回升，加上光學檢測及量測設備訂單續增。

至於今年前2月外銷訂單表現亮眼，是否代表終端需求、全球景氣好轉，黃于玲表示，AI需求帶動供應鏈，包含資通、電子、光學、機械等貨品穩定成長，AI仍為首季外銷訂單的主要動能，傳統貨品則仍待復甦。

半導體設備需求持續熱絡，2月機械產品接單為15.0億美元，年增13.4%，累計前2月為30.3億美元，年增3.5%。

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反觀其他傳統產業，黃于玲表示，受海外同業產能開出、低價搶市和相關產品需求偏弱等影響，累計今年前2月基本金屬、塑橡膠製品及化學品接單金額仍為負成長，分別年減10.7%、8.3%及6.9%。

黃于玲表示，今年累計前2月外銷訂單海外生產比45.1%，寫下近5年新低，較去年同期下降2.9個百分點，主因為伺服器回台生產、AI挹注電子產品在台產能增加，因此降低海外生產比重。（編輯：黃國倫）1140320