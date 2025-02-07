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川普關稅戰促顯卡提前拉貨 台灣1月對墨出口創高

2025/2/7 20:33（2/7 20:46 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張璦台北7日電）川普重返白宮，各界預期關稅戰再起，驅動廠商提早拉貨，反映在財政部今天公布的最新出口統計，台灣1月對墨西哥外銷27億美元、大增4.8倍，雙創空前紀錄，主力出口貨品為人工智慧（AI）發展的關鍵零組件之一顯示卡。

財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，1月出口387.1億美元、創歷年同月次高，年增4.4%、連續15個月正成長。

1月台灣對主要市場出口強弱分明，財政部統計處長蔡美娜指出，其中，對中國與香港出口107.1億美元、年減11.7%，重回偏弱格局，且除資通與視聽產品外銷正成長，其餘貨品一片慘澹，包含電子零組件、化學品、機械、塑橡膠及其製品等。

台灣對美國出口方面，1月金額84.6億美元、寫同月最佳，微幅年增0.7%，蔡美娜表示，對美外銷一直以來受惠AI商機紅利、供應鏈重組、製造業回流，因此表現相當不錯，已連續18個月正成長，但隨基期墊高，成長幅度漸收斂，進入高原期。

圖為近一年各月出口統計。（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
圖為近一年各月出口統計。（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）

此外，台灣對美國1月出超規模達55.4億美元，超越對中國出超規模45.5億美元，媒體關切是否將成常態，蔡美娜指出，尚須持續觀察。

同時，台灣1月對歐洲出口26億美元、年減18.3%，蔡美娜表示，資通與視聽產品外銷年減34.5%，其中又以對荷蘭出貨下降較明顯；同時，基本金屬及其製品衰退26%、電子零組件也年減19.5%。

台灣1月對東協出口82.8億美元、創歷年單月第3高，年增21.5%，蔡美娜指出，其中，資通與視聽產品出口大增1.2倍，又以對馬來西亞出貨擴增較顯著；同時，電子零組件外銷也成長25.2%。

對日本方面，1月出口21.6億美元，由於比較基期偏低，年增率升至7.2%，其中資通與視聽產品成長幅度達79.9%。

蔡美娜進一步表示，1月外銷市場亮點為墨西哥，受供應鏈移轉，加上廠商為因應川普2.0加徵關稅措施而提前備貨的效應，1月台灣對墨國出口金額躍升至27億美元、年增率高達4.8倍，雙創空前紀錄，主力外銷貨品為資通與視聽產品中的顯示卡。

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蔡美娜指出，美國總統川普勝選後，重啟關稅戰已形成普遍預期，廠商敏感度很高，認為川普會說到做到，因此提前拉貨。

談及外銷板塊消長，蔡美娜指出，1月台灣對中國與香港出口占總出口比重僅27.7%、跌破3成，探近24年來同月最低；對東協、墨西哥外銷占總出口比重，則分別上升至21.4%、7%，雙創單月新高；不過，對歐洲出口占比則僅有6.7%，寫單月新低。（編輯：林家嫻）1140207

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