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鋼鐵銷售與業外收入降 中鋼1月稅前獲利年減7成

2025/2/20 17:38
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（中央社記者何秀玲台北20日電）中鋼今天公布1月自結獲利，稅前淨利為新台幣2.03億元，年減70%。中鋼表示，1月正值農曆春節，工作天數少，鋼鐵業銷售單價及數量減少，另外礦業投資獲配股利減少，連帶使業外收入下滑所致。

中鋼1月營業利益為2.76億元，年增113.5%，中鋼表示，因風電毛利增加、營業費用減少的綜合影響，使營業利益優於去年同期。

中鋼指出，全球經濟穩健運行，美國總統川普執政後，對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊重建新秩序。美國政府近期宣布對進口鋼鐵與鋁材課徵25%關稅，重回齊頭式課徵方式，已帶動美國鋼價走強。

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中鋼也表示，中國工信部發布2025年版的鋼鐵行業規範條件中，鼓勵鋼鐵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，並加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨於平衡，支撐後市鋼需。

至於台灣方面，中鋼表示，去年12月工業生產指數創新高，連續10個月正成長，在AI等新興科技應用崛起帶動下，經濟持續穩定擴張，鋼鐵市場維持穩健正向發展趨勢。（編輯：林家嫻）1140220

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