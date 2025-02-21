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川普2.0時代 吳東亮：盼政府成立TeamTaiwan國家隊

2025/2/21 16:14（2/21 16:31 更新）
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工商協進會理事長吳東亮21日表示，希望政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥，以因應川普2.0等挑戰。中央社記者劉千綾攝 114年2月21日
工商協進會理事長吳東亮21日表示，希望政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥，以因應川普2.0等挑戰。中央社記者劉千綾攝 114年2月21日
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（中央社記者劉千綾台北21日電）美國總統川普將對墨西哥等國加徵關稅，AI伺服器廠規劃加碼投資德州。工商協進會理事長吳東亮表示，第一線的企業感受更深、動作也會更快，業者應該化被動為主動，赴美投資還可搶占市場，長遠來看並非壞事，也期盼政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥。

吳東亮今天出席活動表示，川普不僅揚言對台灣進口產品課徵關稅，也對鄰近的加拿大、墨西哥祭出關稅政策，外界推測川普想以關稅作為手段達成特定目標，對每個國家又有不同目的。

觀察川普關稅政策對台灣的影響，吳東亮表示，台廠因應的方法會比較充裕，為解決台灣對美國貿易順差大等問題，台灣可採取多向美國採購、加碼投資美國等策略，企業也需要分散市場，布局歐洲、東南亞等地。

因應川普2.0，電電公會理事長李詩欽近期表示，台廠加速推進赴美生產，AI伺服器廠商規劃加碼投資德州。吳東亮表示，第一線的企業感受更深、動作也會更快，川普希望台廠赴美投資生產，從積極角度分析，企業應化被動為主動，還可以先搶占市場，長遠來看並非壞事；金融業也會跟隨客戶腳步布局全球。

總統賴清德提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，吳東亮表示，未來期盼台灣透過這個倡議，擴大國際合作，為全球科技與經濟發展做出積極貢獻。

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展望2025年，吳東亮表示，台灣憑藉晶片先進製造技術，在全球產業供應鏈中占有關鍵地位，發展前景依然看好，但全球政經情勢受美國新政局與AI新科技等影響，進入世界秩序重整與資源重分配的狀態，工商協進會希望政府成立TeamTaiwan國家隊，不要讓企業單打獨鬥。

此外，全國教師工會總聯合會今天與跨黨派立委舉行記者會，呼籲政府今年落實勞動節及教師節放假，並予以法制化。吳東亮表示，放假天數應合理、不要過頭，且對企業一定會有影響，台灣應該比較競爭對手國家的放假天數，呼籲大眾理性討論。（編輯：林家嫻）1140221

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