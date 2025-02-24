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台驊總經理侯倬倫2月底退休 創辦人顏益財回歸接任

2025/2/24 17:48
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（中央社記者江明晏台北24日電）台驊控股今天召開董事會，正式通過總經理人事異動案，原總經理侯倬倫將於2025年2月底退休，由公司創辦人暨台驊物流董事長顏益財回歸，接任總經理一職。

台驊控股去年11月公告，董事長顏益財主動辭任董事長暨董事職務，並以創辦人身分繼續支持集團發展，台驊控股由張立秋接任董事長。

台驊今天透過新聞稿表示，顏益財為台驊創辦人，長年聚焦海運、物流產業經營管理，打造台驊目前發展格局，在當前市場變化迅速的環境下，顏益財回歸將進一步鞏固，並有效執行公司的長期策略，帶領台驊持續成長。

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台驊指出，顏益財與現任董事長張立秋合作，將進一步強化管理團隊協同效應，張立秋擁金融市場專業知識，並在金融投資、資本運作及風險管理方面具經驗，有利台驊國際控股投資併購。

展望市場發展，台驊表示，全球貿易環境仍面臨美國川普政府關稅政策多變、地緣政治風險升溫等不確定因素，然而，隨著全球經濟復甦、貿易需求回溫，海運及物流市場可望逐步回穩，將持續關注全球政治與經濟動態。（編輯：林克倫）1140224

張立秋
台驊完成董事改選 尋覓供應鏈併購機會
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