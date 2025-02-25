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外資賣超鴻海台積電 法人：美股跌台股連動

2025/2/25 19:54
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（中央社記者潘智義台北25日電）台股今天跌破23300點，外資賣超鴻海、台積電，法人認為，美國總統川普上任以來美股走跌，加上微軟減少租用大型資料中心，帶動台股兩大權值股也是AI股跌勢，指數同步下探。

台股今天收在23285.72點，下跌279.59點，成交值新台幣4120.97億元。

三大法人今天合計賣超597.58億元，其中外資及陸資賣超513.38億元、自營商賣超93.94億元，投信買超9.74億元。

外資賣超前10名依序為鴻海、台積電、元大台灣50、廣達、華新、台新金、永豐金、長榮航、國泰數位支付服務、元大高股息。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，川普（Donald Trump）關稅政策干擾台股，但換個角度來看，川普上任迄今美股只有生技股指數上漲，道瓊工業、標準普爾500、那斯達克、費城半導體，甚至羅素200指數都跌，生技股指數上漲主因美國新任衛生部長小羅勃甘迺迪反對高藥價、管制疫苗；美股下跌，台股當然表現不佳。

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朱成志指出，川普上任後比特幣從10.9萬美元跌至8.8萬美元，美元指數、美元走跌，特斯拉今年以來跌18%以上，美股表現差，台股也難有表現。

對於鴻海、台積電今天遭外資賣超，朱成志分析，目前輝達走跌、台積電ADR跌破半年線至季線，衝擊台積電股價；另外，鴻海受微軟減少租用大型資料中心波及，鴻海GB200市占率最高，當然成為外資調節主角。（編輯：張均懋）1140225

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