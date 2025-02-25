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明基材：AI帶動PC需求 未來1、2年可望迎換機潮

2025/2/25 21:29
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（中央社記者潘智義台北25日電）面板偏光片廠明基材料董事長陳建志今天表示，美國新政府政策增添政經不確定性，尤其加徵關稅恐造成需求下降，但AI技術改善將帶動PC需求，偏光板廠也可望受惠。

明基材料今天舉行線上法說會，陳建志指出，距離上一波疫情期間的換機潮，今年已是換機第5年，照過往經驗，未來1、2年應有換機潮。從顯示技術來看，有機發光二極體（OLED）、戶外顯示器、車用顯示器有可能帶動另一波需求。

明基材料說明，2024年偏光板價格走跌，目前價格保守，雖然2025年面板市場復甦，但仍有挑戰，價格競爭與庫存壓力都需留意，後續關鍵在於消費市場回穩，因應通膨壓力，再觀察人工智慧個人電腦（AI PC）換機情況。

對於微型發光二極體（Micro LED）、OLED市場，明基材料表示，看好車用市場對Micro LED需求，但因價格偏高，仍需一段時間調整；OLED從去年到現在手機或其他應用都可望增加，明基材在Micro LED及OLED都有對應的產品。

明基材料解釋，在2024、2025年轉型，增加高毛利產品資本支出，從客戶應用端著手，已看到成效，以醫療產品為例，需求不斷增加，大型醫材公司也到明基材料工廠參觀，醫材產品營收比重不斷上升。

明基材料統計，醫療產品2024年營收較2023年成長2成，主要市場為美國及東南亞。醫療產品2024年第4季占營收3成，2025年第1季占比應該也差不多；但受季節性因素影響，如中國新年影響達2週以上，第1季醫療產品營收將較2024年第4季略減。

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陳建志強調，明基材料的隱形眼鏡在台灣市場已進入前5名，通路包括傳統眼鏡店，以及屈臣氏、康是美、便利商店；同時，也接觸日本客戶，以耕耘當地市場，並同步看好東南亞的越南、菲律賓、印尼市場。

明基材料統計，2024年第4季歸屬母公司淨利近新台幣4500萬元，每股基本盈餘0.14元，2024年全年歸屬母公司淨利1.99億元，每股基本盈餘0.62元。（編輯：林家嫻）1140225

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