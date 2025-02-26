房仲：北市2024年拆除量趨緩 新北進入大都更時代

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（中央社記者何秀玲台北26日電）住商機構觀察內政部數據，全台暨六都2024年住宅類拆除執照統計為3753宅，年減17.6%。以台北市拆除宅數最高，為1165宅；其次是新北市為1124宅，與台北市趨緩不同，是首次單年度拆除破千宅，創1999年有紀錄來歷年新高。

住商機構今天發出新聞稿。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，板橋等一線行政區房價高漲，增加建商整合改建意願，使新北市進入「大都更時代」。

根據內政部最新統計，全台住宅類拆除執照核發宅數2024年達3753宅，其中拆除量最高為台北市，拆除宅數達1165宅，年減41.8%。賴志昶分析，台北市過去受惠於危老與都更政策的推動，拆除宅數自2017年起明顯增加，2022年達高峰，但2023年起部分案件進入興建階段，加上2024年下半年起房市漲勢趨緩，拆除量明顯降溫。

次高為新北市，拆除數量則從2023年706宅攀升至2024年的1124宅，成長幅度達59.2%。賴志昶說，台北市雖趨緩，新北市2024年拆除宅數卻大幅增加，因一線行政區房價漲勢凌厲，如「永和大陳單元6」一案已於2024年底經新北市府審議通過，市場預測，此案未來成交單價可能破天價。

另外，在板橋江子翠、新埔等處有也多處改建案，成交單價創新高，吸引建商持續進駐整合；加上新北市住宅普遍高屋齡，為危老重建提供強大推力，拆除宅數在2024年呈現跳躍式增長。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，全台拆除執照核發量自2020年以來，每年都能維持拆除約4000宅的量能，顯示COVID-19疫情以來的房市多頭趨勢，加深建商改建意願。

她表示，2024年起略有回落，與下半年房市進入冷靜期有所關連，只是大台北地區素地稀缺，加上區域老屋繁多，如今都更案從北市到新北處處遍地開花，未來隨著政府政策與市場需求變化，北部房市格局與都市改造方向仍須持續關注。（編輯：楊凱翔）1140226