能源署長游振偉遭彈劾 經部：調離主管職副署長暫代

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（中央社記者劉千綾台北26日電）經濟部能源署長游振偉等人疑涉小二甲光電弊案，今天遭監察院彈劾。經濟部表示，尊重監院依職權將移送懲戒法院審理，並視判決結果執行後續處分，後續報請政院核可後，將游振偉調離主管職務，能源署長一職由副署長李君禮暫代。

監察院今天表示，經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌在台南市俗稱「小二甲」弊案中，涉嫌為太陽光電業者解套，有重大違失，因此通過彈劾3人，移送懲戒法院審理。

台南地檢署偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用），共起訴15人，其中包括林文信及因接受性招待涉貪而入監的陳凱凌等人。

經濟部今天發布新聞稿表示，依照公務人員懲戒相關法規，由監察院依職權移送懲戒法院審理，且亦有監委附具決定不成立理由，後續除將視法院判決結果執行相關處分外，為使能源業務推動不受影響，將報請政院同意核可後，將游振偉調離主管職務。

經濟部表示，林文信則是原已轉調非主管職務並確保與光電業務無涉，靜待後續法院判決結果，相信司法會公正判決，勿枉勿縱。

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至於外界關切再生能源發展後續，經濟部指出，綠電為產業滿足國際供應鏈RE100要求的關鍵要素，也是降低能源部門碳排及邁向2050淨零的重要無碳能源選項，經濟部將持續透過多元綠能推動，滿足產業的綠電需求。

為避免綠能發展過程中產生弊病，經濟部表示，已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，並與司法單位共同成立再生能源發展的廉政平台，未來業者可透過此平台直接反映，藉此排除外部勢力的不當干預，使國家綠能建設能夠如期如質完成。（編輯：張均懋）1140226

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