能源署長游振偉等3人涉小二甲光電弊案 監院彈劾送懲戒法院

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（中央社記者高華謙台北26日電）監察院說，經濟部能源署長游振偉、前組長林文信及台南市經發局前局長陳凱凌在台南市俗稱「小二甲」弊案中，涉嫌為太陽光電業者解套，有重大違失，因此通過彈劾3人，移送懲戒法院審理。

台南地檢署偵辦台南市俗稱「小二甲」弊案（面積未達2公頃非都市土地申請使用地類別變更作太陽光電設施使用），共起訴15人，其中包括林文信及因接受性招待涉貪而入監的陳凱凌等人。

監察委員林文程、浦忠成、趙永清今天透過監察院發布新聞稿表示，游振偉自民國108年擔任經濟部能源局（能源署前身）局長，而行政院農業委員會（農業部前身）因農地設置太陽光電屢生爭議，且易造成農地破碎，因此修法將2公頃以下農地不同意變更使用。

監委說，因光電業者不斷請求協助，游振偉為使業者案件能全數納入，於110年9月、10月間擔任主席會議時，無視農委會預警可能有地主偽造文書等意見，違法裁示將「土地使用同意書」作為不受小二甲禁令的審認標準，為太陽光電業者大開方便之門。

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監委表示，且游振偉未陳報經濟部或行政院即執行，並卸責將審認職責轉嫁地方政府，造成本案高達96.15%都是倒填日期不實土地使用同意書或不符規定案件，有重大違失。

此外，監委說，在台南市太陽光電審查案件改為聯合審查制度後，因台南市農業局堅持相關規定已生效，不再收受小二甲案件，陳凱凌竟夥同林文信改以「109年太陽光電6.5GW達標計畫」尋求出路，聯合將易於變造、偽造的土地使用同意書，逐步在會議中納入計畫審認範圍。這些案件如果全都完工發電，將導致20年不法發電收入高達數十億元，有嚴重違失。（編輯：蘇志宗）1140226