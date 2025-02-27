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PCB龍頭廠設台灣總部 臻鼎沈慶芳：一天都不敢休息

2025/2/27 13:13（2/27 13:21 更新）
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全球PCB龍頭廠臻鼎集團27日在桃園青埔高鐵站前，舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土典禮。中央社記者江明晏攝 114年2月27日
全球PCB龍頭廠臻鼎集團27日在桃園青埔高鐵站前，舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土典禮。中央社記者江明晏攝 114年2月27日
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（中央社記者江明晏台北27日電）臻鼎-KY位於桃園的台灣總部今天動土，將興建地上13層樓的商辦大樓，預計2028年12月落成，董事長沈慶芳表示，很高興回故鄉桃園設台灣總部，一路從小公司發展成大集團，「現在一天要付的薪水達新台幣7260萬元，一天都不敢休息」。

全球PCB龍頭廠臻鼎-KY今天在桃園青埔高鐵站前舉行台灣總部「臻鼎時代大廈」動土典禮，桃園市長張善政、台灣電路板協會理事長李長明、誠品董事長吳旻潔等均參加動土典禮。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，自2023年6月5日與農水署簽約取得此總部大樓用地後，積極推動各項前置工作，已於2025年1月23日取得建築執照，規劃興建為樓高77.5公尺、地上13層樓地下3層，面積約1萬6000坪的商辦大樓，預計於2028年12月25日落成。

沈慶芳表示，他是在桃園大溪鄉下長大的小孩，20年前，他接手臻鼎，從一年營業額31億元的小公司，發展成一年營業額1700多億元的大集團，現在全球有26個服務據點、4.9萬名員工的大集團，「一天要支付的薪水就有7260萬元，我一天都不敢休息」，累計發給股東的股息至今達450億元，他表示，能回到桃園故鄉很高興，以後會在這裡加快布局，並關懷地方發展。

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沈慶芳表示，新總部大樓可強化各廠串聯交流、匯集相關供應鏈廠商，創造產業聚落效益，將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地，不僅是台灣營運總部，也將成為台灣PCB供應鏈交流的樞紐，強化台灣在全球高階PCB與IC載板的地位。

誠品生活也將進駐臻鼎新總部大樓，打造近5000坪的獨棟大店，結合PCB科技與文化產業共融聚落，自去年與誠品生活簽約後，將誠品生活的需求一併納入設計施工，預計2028年底同步開幕。（編輯：潘羿菁）1140227

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