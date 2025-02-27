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台股開高走低 收跌349.37點

2025/2/27 13:43
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（中央社台北27日電）台北股市今天開高走低，收盤跌349.37點，為23053.18點，跌幅1.49%，成交金額新台幣5229.64億元。

加權指數開盤為23446.46點，盤中最高23487.73點，最低23053.18點；不含金融股指數20069.27點，跌326.96點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.51%、食品股跌1.43%、塑化股跌0.87%、紡織股跌0.19%、機電股跌1.87%、造紙股跌0.55%、營建股跌0.82%、金融股跌0.58%。

委買張數2215萬4022張，委賣張數1439萬7465張，成交張數883萬3878張。

收盤時上漲298家，下跌674家，持平84家。

成交量前5名個股為華新、新光金、南亞科、富邦恒生國企正2、中鋼。

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漲幅前5名個股為華凌、昶和、喬山、瑞祺電通、昆盈。

跌幅前5名個股為同泰、邁達特、上銀、友訊、晟銘電。1140227

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台股
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