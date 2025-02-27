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漢來美食去年賺逾1股本 揚秦營收獲利創新高

2025/2/27 20:04（2/27 20:51 更新）
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漢來美食公布2024年度財報，受惠南港新飯店挹注，稅後淨利4.25億元，年增32%，每股盈餘10.06元，賺逾一股本。(中央社檔案照片)
漢來美食公布2024年度財報，受惠南港新飯店挹注，稅後淨利4.25億元，年增32%，每股盈餘10.06元，賺逾一股本。(中央社檔案照片)
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（中央社記者江明晏台北27日電）餐飲內需增溫，漢來美食受惠南港新飯店挹注，去年賺逾1個股本，今年預計有14家展店與改裝計畫；揚秦國際去年營收、獲利均創歷史新高，旗下麥味登朝千店邁進。

漢來美食公布2024年度財報，全年合併營收新台幣59.3億元，受惠南港新飯店挹注，年增21%，稅後淨利4.25億元，年增32%，每股盈餘10.06元，較前一年度7.61元成長。

展望今年，漢來美食表示，今年預計有14家展店與改裝計畫，「是開闢疆土的進攻年」，被比喻為新金雞母的自助餐品牌「島語」，今年也會有4家新展店及改裝店，在逐步擴張策略下，漢來美食預估年底全台總店數將會達到60家。

旗下經營麥味登等品牌的揚秦國際去年全年營收、獲利均創上櫃以來歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）5.84元，董事會決議擬配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86%。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績成長除受惠規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌麥味登全台店數突破900家；炸雞大獅在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍式成長，今年各品牌展店數將不低於去年，麥味登朝向千店目標邁進。

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台灣連鎖火鍋築間餐飲集團2024全年合併營收57.84億元，較2023年成長，營業利益2.47億元、歸屬母公司稅後淨利1.86億元，每股稅後盈餘4.06元。

築間董事會預計每股擬配發現金股利2元，加計已配發的上半年度現金股利2元，合計全年每股配息4元。展望2025年，築間表示，將持續深耕台灣餐飲市場，以及拓展海外餐飲市場，以雙位數展店數量為目標。（編輯：林家嫻）1140227

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