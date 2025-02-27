加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
奧斯卡頒獎看點一覽 艾諾拉、璀璨女人夢爭金氣勢旺
首頁 / 產經
財劃法
新聞專題
財劃法1/254
首頁 / 產經

財部最快下週與地方開會 盼凝聚共識讓財劃法更完善

2025/2/27 20:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）行政院今天拍板對財劃法修正案提出覆議。財政部表示，財劃法不應倉促修正，盼透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合全民福祉，透過民主審議程序，再次充分討論。

財政部最快下週再度與22縣市政府代表開會，邀請專家學者針對前2次會議尚未凝聚共識的分配指標與權重，繼續研商，盼使財劃法未來能更完善。

立法院去年12月通過財劃法修正案後，經試算中央將大幅減少可用財源新台幣3753億元。行政院認定財劃法部分條文修正窒礙難行，今天通過覆議提案，經總統同意後，將移請立法院覆議。

財政部官員今天指出，財劃法修正條文窒礙難行之處，包含中央釋出財源給地方之際，事權沒有併同檢討，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續。

同時，財政部官員表示，修法後，地方政府之間財源水平分配公式將讓人口稠密、工商發達的縣市更具優勢，恐擴大城鄉差距，無法合理調劑地方財政盈虛，且條文中部分文字缺漏，文意也不夠明確，適用上恐有爭議。

官員指出，財政部一直以來秉持調劑財政盈虛、精進分配機制等原則，推動財劃法修正，包含去年8、9月就財劃法統籌稅款分配指標 ，邀集22縣市政府會商，經過2次馬拉松式會議後，原本多達80幾個財源分配指標逐步收斂，目前已有共識的5大指標包含土地面積、人口數、營利事業營業額、農林漁牧工業就業人口、自籌財源，但再生能源、污染、歲入歲出決算餘絀情形等3大指標，以及關鍵的指標權重，尚待進一步討論。

google news透過 Google News追蹤中央社

官員表示，在行政院對財劃法提出覆議之際，財政部對於精進財劃法的腳步不會停歇，近期將再度與地方政府代表開會，同時邀請專家學者與會，繼續尋求最大共識，讓中央、地方財政結構更為合理，當天會議預計針對上述3大爭議性指標以及指標權重進行研商。

官員並強調，財劃法修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃，不應倉促，希望透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合國家利益及全民福祉，透過民主審議程序，再次充分討論，並制定更為完善的分配機制。（編輯：張均懋）1140227

財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰盼中央地方共商財劃法修法 財部今發開會通知
56
更多編輯台推薦新聞：