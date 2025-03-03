外資上週賣超台股1197億元 大砍鴻海、台積電

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）電子權值股熄火，台股上週下跌677.07點或2.85%，週五收在23053.18點，失守季線約23116點。根據證交所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣1197.68億元，其中權值雙雄鴻海、台積電分占外資賣超榜前2位。

個股方面，上週外資自集中市場賣超前3名的上市公司為鴻海6萬7170張、台積電5萬6702張、台新金3萬9429張。

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外資上週買超前3名上市公司為中鋼10萬1503張、新光金6萬5801張、凱基金4萬2919張。

另統計今年初至2月27日止，外資累計賣超金額2165.78億元，外資總持有股票市值為32兆8387億元，占全體上市股票市值44.38%。（編輯：張均懋）1140303