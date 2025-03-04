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美股持續修正 法人：台股整理時間恐拉長

2025/3/4 08:27
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（中央社記者曾仁凱台北4日電）美股3日持續修正，尤其AI股崩跌，拖累台指期夜盤下跌超過500點，法人分析，包括川普關稅、科技股修正，加上俄烏戰爭和談破局等眾多變數交雜，持續干擾全球股市，現階段由於美國總統川普各項政策充滿變數，台股整理時間恐拉長。

上週228連假期間美股弱勢表現，台股3日開低補跌，終場下跌296.93點或1.29%，收在22756.25點，摜破半年線約22850點。

法人分析，台股從去年下半年開始，維持「上有壓、下有撐」的區間整理格局，昨天跌破半年線，短線止跌先看美股能否迅速回穩；惟現階段由於美國總統川普各項政策充滿變數，預期台股反彈空間不大，整理時間恐拉長，短線可能回測去年11月底寫下的前波低點約22262點。

川普3日表示，對主要貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅的措施將於4日生效，造成華爾街4大指數全線下跌，道瓊工業指數下跌649.67點或1.48%，以43191.24點作收；標普500指數下跌104.78點或1.76%，收在5849.72點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌497.09點或2.64%，收18350.19點；費城半導體指數重跌191.37點或4.01%，收4575.37點。

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個股方面，輝達（NVIDIA）暴跌10.86美元或8.69%，收在114.06美元；台積電ADR挫7.56美元或4.19%，收在172.97美元，皆跌落至今年新低。

另外台積電董事長魏哲家與川普3日在美國白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。台積電此舉將可避免晶片輸美被課徵大幅關稅。市場也將持續消化此事對於台積電的整體影響。（編輯：林家嫻）1140304

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