央行阻貶 2月外匯存底微增至5775.84億美元

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（中央社記者蘇思云台北5日電）中央銀行今天公布2月底外匯存底金額為5775.84億美元，月增0.01億美元。央行表示，農曆春節後開盤匯市變動大，因此進場調節阻貶，調節金額跟孳息大致抵銷，因此外匯存底僅微幅增加。

央行外匯局局長蔡烱民表示，2月底外匯存底主要變動來自3個因素，一是主要貨幣對美元的匯率，美元微幅走弱，但整體影響不大，二是投資收益，2月孳息較多，對外匯存底屬於正貢獻。

蔡烱民指出，三是春節後股匯市跌幅較大，新台幣也有補貶，央行本於維持市場秩序，進場調節、拋匯阻貶，整體調節幅度跟孳息大致抵銷，因此2月外匯存底僅微幅增加。

美國財政部匯率政策報告有3項檢視標準，一是對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二是經常帳順差對GDP比率逾3%；三是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。媒體關注，台灣是否可能因為調節匯市觸及第3項指標。

蔡烱民指出，央行近期將揭露去年下半年的匯市調節金額，觀察去年下半年期間，央行賣匯的月份比買匯的月份多一點，整體而言，去年可能是連續3年阻貶，應不是匯率報告中買匯阻升的狀況。

媒體關注美國總統川普（Donald Trump）掀起關稅戰，是否可能對台灣股匯市造成衝擊，也好奇美國是否可能因此有輸入性通膨，連帶影響美國聯準會（Fed）今年貨幣政策無法再繼續降息。

蔡烱民表示，美國通膨數據近期已有走緩，美國對許多產品課關稅，的確可能增加汽車產品的售價，但整體來說，並不因此影響Fed今年的降息方向，除非美國通膨又攀升到3%以上，不然預期Fed今年仍會持續降息，但究竟會降幾碼，還要持續觀察。

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此外，央行公布今年2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計8213億美元，約當外匯存底142%。

根據統計，全球外匯存底排名前5名，中國突破3.2兆美元，穩坐第1，日本逾1兆美元居第2，瑞士8000多億美元居第3，台灣居第4，印度第5名。（編輯：楊凱翔）1140305