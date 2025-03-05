統一重要轉投資統一中控 2024年獲利創新高

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（中央社記者何秀玲台北5日電）統一企業重要轉投資統一企業中國控股（簡稱統一中控）今天公告2024年財報，營收為人民幣303.3億元（約新台幣1369.3億元），稅後純益為人民幣18.49億元（約新台幣83.48億元），年增10.9%，每股純益為人民幣0.42元，營收與獲利雙創歷年新高。

截至2024年11月，統一持股統一中控72.94%，以此計算，統一2024年可認列獲利約人民幣13.48億元，換算為新台幣約60.89億元；統一預計6日公布2024年財報。

統一中控表示，2024年是中國「消費促進年」，中國政府實施一系列擴大內需、促進消費政策，消費市場呈現逐步復甦態勢，也為統一中控營收提供成長動能；不過食品飲料相關的原物料價格走勢持續波動，透過提升產能利用率、優化產品結構等方式，以因應原物料價格上漲的風險。

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統一中控2024年以飲料業務營收占比最高，達63.4%，其中產品包括茶飲、奶茶等，營收為人民幣192.4億元（約新台幣868.6億元），年增8.2%；而食品業務營收占比33%，營收為人民幣99.9億元（約新台幣451億元），年增1.5%，營運動能主要來自泡麵。

展望2025年，統一中控表示，中國政府將以「大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求」做為首要工作任務，有望進一步增強內需，並保持穩定成長；隨著政策持續支持，也有利復甦消費。（編輯：潘羿菁）1140305