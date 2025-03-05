整體外資2月賣超台股1508億 寫同期最大量
2025/3/5 19:11
（中央社記者羅元駿台北5日電）金管會今天公布，2025年2月外資淨匯入達32.86億美元（約新台幣1078億元）、連續3個月淨匯入。雖然2月外、陸資共賣超台股達新台幣1508億元，為歷年同期最大賣超數，不過外資淨匯入累積餘額穩坐9兆關卡，資金動能持續留台。
根據金管會統計，2025年2月陸資淨匯出0.09億美元、外資淨匯入32.86億美元，合計整體外陸資2月單月淨匯入32.77億美元（約新台幣1075億元）。
進一步觀察今年前2月外陸資表現，外資淨匯入40.95億美元，陸資則淨匯出0.07億美元，整體淨匯入規模達40.88億美元，寫下2011年以來同期第8大紀錄。
2月底外資累積餘額攀升至2873.49億美元（約新台幣9.43兆元），連3個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股。
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金管會指出，今年2月單月外陸資賣超上市櫃股票達新台幣1507.57億元，創2011年以來單月第14大賣超，同期第1大賣超；截至今年2月底，累計賣超1820.59億元，創2011年以來同期第3大累計賣超。
金管會證期局也說明，截至今年1月底，台灣上市櫃公司累計營收為3.65兆元、較去年同期成長7.23%，本益比為21.75倍，現金殖利率達2.3%、加計股票股利則為2.41%。（編輯：潘羿菁）1140305
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