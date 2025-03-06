崇越力拓海外市場 今年業績拚續創高峰

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）崇越科技去年營收、獲利雙創歷史新高，每股純益達19.29元，崇越集團副董事長賴杉桂期許，2025年業績要再創高峰，主要動能將來自海外市場。他看好台積電擴大美國投資，將為崇越帶來更多機會。

賴杉桂今天出席崇越35週年慶祝活動，他表示，崇越去年成績不錯，主要動能來自AI，推升光阻、晶圓等半導體關鍵材料銷售暢旺。崇越去年營收新台幣569.97億元，年增15.6%，歸屬母公司淨利36.55億元，比2023年成長28.9%，雙創新高。

展望2025年，賴杉桂期許崇越要續創高峰，主要動能將來自海外市場。

崇越科技董事長潘重良表示，受地緣政治影響，近幾年電子廠、半導體廠紛紛轉向東南亞設廠，形成重要生產聚落，為深耕東南亞布局，崇越除新加坡、越南、馬來西亞外，今年上半年擬在泰國成立辦事處，提供相關物流、倉儲、廠務工程等服務。

潘重良透露，崇越在印度也有一個很大的案子正在談，擬提供廢水處理及回收等環保工程，近期將進入細節討論。

至於台積電最近宣布擴大美國投資，賴杉桂認為是一步好棋，一方面可解決政治問題，同時把大客戶也穩定下來，畢竟台積電最大客戶包括蘋果、輝達、高通等，幾乎都是美國客戶。

至於外界擔心美國設廠成本偏高，賴杉桂認為，每件事剛開始都有學習曲線，最大困難多集中在第1個項目，克服之後，可以複製。

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賴杉桂認為，台積電擴大美國投資，可以帶領台灣配套供應鏈廠商一起打國際盃，先前台積電只打算在美國設1個廠，大家可能考慮規模不足，不想過去，現在又多了3個廠的計畫，大家會更有動機，這也將為崇越帶來更多機會

崇越2021年就在美國亞利桑那州成立子公司美國崇越，去年7月又在達拉斯設立第2個美國辦事處。為強化在地化及就近服務客戶，美國崇越正在亞利桑那州打造小型石英檢驗室，進行爐管石英、石英噴嘴等石英製品的品質檢測，預計今年第1季完工，將可就近進行品質管控與檢修。（編輯：張均懋）1140306