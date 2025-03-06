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美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
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關稅多變牽動今年航運 顏益財：暗潮洶湧、驚濤駭浪

2025/3/6 18:50（3/6 19:41 更新）
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台驊總經理顏益財6日表示，最大變數就是川普關稅政策、地緣政治，今年「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，不可控因素多。中央社記者江明晏攝 114年3月6日
台驊總經理顏益財6日表示，最大變數就是川普關稅政策、地緣政治，今年「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，不可控因素多。中央社記者江明晏攝 114年3月6日
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（中央社記者江明晏台北6日電）展望今年航運市場，台驊總經理顏益財今天表示，最大變數就是川普關稅政策、地緣政治，今年「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，不可控因素多，長約價格將成長，台驊會加強區域布局，擬以新台幣3.39億元收購韓國貨攬公司SKYMASTER。

台驊創辦人兼總經理顏益財今天在媒體交流會上表示，今年最大變數就是美國總統川普上任後的關稅政策，以關稅而言，「對等關稅」政策對每個國家目的不同，對墨西哥目的是防止非法移民、販毒與犯罪集團，及中國產品洗產地的問題，而美國與加拿大彼此貿易貨量都很大，不太可能會實施對等關稅，對等關稅的主要目標是針對中國，因中國製造成本低且大量生產。

川普上任後一度取消中國包裹「小額豁免」條款，衝擊廉價中國電商，但因缺乏完善系統處理相關稅務；顏益財認為，畢竟貨量太大、海關人手不夠。

整體而言，他認為，川普把關稅當作政治工具與手段，如果全部實施，通膨也會反噬到美國人民身上，今年最大變數還是川普關稅，航運市場「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，對很多人來說，由於不可控制變數多，可能是悲傷和驚喜交織。

他說，未來航運市場長約簽署模式會有很大的變化，以前是半年一簽，未來可能會只簽訂架構，時間也會調整到季度協商，尤其美國市場，長約價格會比去年成長，由於市場變數多，台驊貨攬業者營業額不見得成長，但獲利可望有更大成長空間。

應對市場多變，顏益財說，台驊要加強區域化布局，包括近洋線、歐洲市場比重增加、力促產品多元化，台驊也通過增資日本轉投資公司，及收購韓國貨運承攬公司SKYMASTER，區域性營運總部會設在新加坡，也會考量合適的併購標的，十分看好中東、印巴區域成長潛力。

台驊今天公告收購韓國貨運承攬公司SKYMASTER， 共交易6萬股，每單位價格172美元，交易總金額為1032萬美元，約新台幣3.39億元，持股比例為60%。

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此外，台驊董事會同步通過收購轉投資公司THI Japan 39%股權，交易完成後，台驊控股對THI Japan的持股比例將由51%提升至90%，將進一步發展日商投資亞洲及全球巿場的業務。

台驊2024年合併營收254.46億元，稅後淨利13.54億元，每股盈餘（EPS）9.39元，董事會決議下半年每股配發現金股利3元，加上上半年股利，合計年度配發6元。（編輯：潘羿菁）1140306

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