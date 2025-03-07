傳產金融弱勢 台股下跌139.36點失守22600點

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（中央社記者張建中台北7日電）台積電收在平盤1005元，不過鴻海和聯發科等權值高價股多數收低，傳產與金融類股走勢疲弱，影響台股今天下跌139.36點，指數收在22576.07點，成交值新台幣3501.8億元。台股本週下跌477.11點。

不畏美股費城半導體指數下挫逾4.5%，以及台積電美國存託憑證（ADR）下跌逾4.5%，在台積電董事長暨總裁魏哲家出面針對擴大對美國投資釋疑，強調明年生產線已經全滿，2027年要蓋的產線也被訂，且無技術外流疑慮，台積電股價今天收在平盤1005元。

權值股聯發科、台達電和日月光投控皆下挫逾2%，高價股信驊、力旺及大立光等也下跌逾1%，影響電子類股指數下跌0.58%。

傳統產業股普遍收跌，食品、機電、玻璃、橡膠類股指數下跌逾1%，表現相對疲弱；航運類股在長榮（2603）等貨櫃族群收高下，類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。

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富邦金、國泰金和中信金同步下挫逾1.7%，影響金融類股指數下跌近1%，同樣表現疲弱。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，美股6日全面收跌，費城半導體指數大跌逾4.5%，台積電美國存託憑證（ADR）也下挫逾4.5%，不過台積電力守平盤，有助於穩定市場信心。台股未來走向依然渾沌不明，美國關稅政策影響是市場關注焦點。（編輯：張均懋）1140307