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蔡明忠：維護台灣AI產業 有助全球科技進步

2025/3/7 20:02（3/7 20:11 更新）
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台灣大董事長蔡明忠（前中）第3年率領總經理林之晨（左）等經營團隊參與全球行動通訊大會（MWC），洞察AI在行動通信領域的變革。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月7日
台灣大董事長蔡明忠（前中）第3年率領總經理林之晨（左）等經營團隊參與全球行動通訊大會（MWC），洞察AI在行動通信領域的變革。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月7日
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（中央社記者江明晏台北7日電）世界行動通訊大會（MWC）落幕，親自率團參訪的台灣大董事長蔡明忠表示，今年MWC讓全球更清晰認識台灣在AI產業鏈中的重要地位，維護台灣AI產業的競爭力，有助全球科技生態推動開放與合作，讓AI技術發展惠及全世界。

世界行動通訊大會（MWC）剛落幕，台灣大董事長蔡明忠第3年率領總經理林之晨等經營團隊參與，陸續參訪諾基亞、聯發科技、HTC等企業展區。

蔡明忠指出，今年MWC讓全球更加清晰認識到台灣在AI產業鏈中的重要地位，台灣半導體產業為全球AI運算基礎設施提供關鍵支持，特別是在高性能運算晶片製造領域，具有競爭優勢。

他表示，維護台灣AI產業的競爭力，不僅對台灣經濟發展具有重要意義，也對全球科技生態系統產生積極影響，呼籲全球各國應充分認識台灣在科技創新中的關鍵角色，共同推動開放與合作，讓AI技術的發展能夠惠及全世界。

蔡明忠表示，AI與5G的融合正推動5G-Advanced與6G的發展，並加速XR、生成式AI等創新應用落地，「AI是推動5G真正落地的重要推手」。

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此外，台灣大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）已於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、29日在台北合辦「2025全球AI賦能永續高峰會」（AI with Purpose Global Summit Taipei 2025）。

台灣大說明，這將是GeSI首次在亞洲舉辦AI高峰會，預計邀請全球ICT產業領袖，共同探討AI科技在永續發展中的應用與挑戰。（編輯：林興盟）1140307

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