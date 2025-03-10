昇達科前進華府衛星展 看好低軌衛星營收今年續旺

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（中央社記者潘智義台北10日電）網通業者昇達科今天表示，身為國際低軌衛星運營業者的主要供應商，經過兩年的深度耕耘，已經在去年度繳出低軌衛星產品營收增長316%的佳績，預期今年度仍有倍增潛力。

太空衛星展（Satellite 2025）展覽將於3月11日至13日在華府登場，昇達科技表示將再度參與，期待與世界各地的領導企業、技術專家及多元應用的新創公司，共同探討低軌衛星技術的最新發展趨勢。

昇達科指出，低軌衛星產業中領先企業如SpaceX、Amazon的Kuiper計劃、Eutelsat OneWeb和Telesat等，均在2025年積極投入，並將加速低軌衛星的部署計劃，可望帶動整個產業鏈的快速發展。

昇達科說明，低軌衛星通訊是5G、6G通訊的延伸，隨著各國積極開發太空產業，包括衛星製造、通訊終端設備、軌道管理等相關領域的需求正迅速增長，帶動全球市場快速擴張。

另外，衛星發射需求不斷增加，地面站與終端用戶設備的普及速度加快，衛星應用服務也日益多元，形成強勁的產業成長動能。預期未來5年內，全球將部署7萬顆新衛星，帶動低軌衛星產業的發展邁向新高峰。

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根據市場預測，低軌衛星市場產值將從2024年的150億美元，成長至2030年的298億美元，並在2035年進一步提升至4570億美元，顯示產業的高度成長潛力。低軌衛星已成為全球通訊、國防、遙測、物聯網應用的關鍵技術，並在智慧城市、自動駕駛、精準農業等領域發揮重要作用。

摩根士丹利則進一步預測，全球太空經濟規模將於2040年突破1兆美元，渴望成為下一波產業浪潮的引爆點，帶動衛星科技與通訊產業進入全新世代。（編輯：楊凱翔）1140310