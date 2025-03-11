美國經濟疑慮拖累 亞股隨華爾街頹勢收跌

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（中央社香港11日綜合外電報導）隨著美國總統川普持續推進他的全球貿易戰，以及聯邦機構裁員行動，引發市場對美國經濟的疑慮，拖累華爾街股市重挫，亞股今天跟隨美股頹勢挫跌。

美國預定本週將實施新一波關稅，對鋼鋁進口徵收高達25%的關稅。

川普關稅政策和威脅帶來的不確定性，已經讓美國金融市場陷入混亂，也讓消費者對未來一年可能發生的情況感到不安。

市場對於未來的擔憂重創華爾街股市，以科技類股為主的那斯達克指數（Nasdaq）則在蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和特斯拉（Tesla）等科技股大跌波及下，收盤重摔4%。

亞股早盤隨著華爾街股市跌勢重挫，不過隨著盤勢進行，跌幅逐漸收斂。

日本經濟產業大臣武藤容治今天表示，他已要求美國不要向日本祭出貿易關稅，但未獲任何豁免承諾。東京股市今天聞訊收跌。

而中國最新出爐的消費者物價指數下滑增添對中國經濟的疑慮，拖累港股昨天重挫，港股今天延續前一天的跌勢。上海股市終場則是止跌回穩，收盤微幅上揚。

雪梨、新加坡、首爾、台北、威靈頓和馬尼拉股市今天也大幅收低。

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線上金融交易平台IG高級市場分析師穆里森（Shaun Murison）指出：「經濟不確定性和衰退疑慮加劇，部分是因為川普週末的發言稱經濟處於『過渡期』，以及他不願排除衰退的可能性。」

「這種不確定性升高投資人的不安。包括目前的關稅討論在內，川普的貿易政策帶來不確定性，以及經濟減緩的疑慮。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140311