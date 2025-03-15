加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

雷虎：無人船已報名中科院「快奇專案」測試

2025/3/15 21:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北15日電）行政院副院長鄭麗君今天參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，雷虎科技表示，雷虎製造的無人船，已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技。

雷虎今天發布新聞稿表示，鄭麗君參訪校閱雷虎無人艇（USV）及無人機產品時表示，無人機產品展現台灣製造及設計優勢，肯定雷虎的技術實力，台灣四面環海，無人船對國防自主與產業發展有重要性。

雷虎指出，鄭麗君的參訪凸顯政府對無人載具產業的重視，預料政府政策將增加本土MIT軍工產業的支持，雷虎製造的無人船，已報名中科院「快奇專案」自殺攻擊型無人艇測試，預計6月與中科院現有快奇專案無人艇船廠同場競技。

google news透過 Google News追蹤中央社

鄭麗君提到，政府將無人機政策內涵改為無人載具政策，特別納入水上及水下載具，體現無人船對四面環海的台灣國防自主與產業發展重要性，並強調政府將推動賴總統五大信賴產業，支持產業成長。

雷虎總經理蘇聖傑強調，雷虎無人船結合人工智慧（AI）與製造技術，將布局國防與商用市場。（編輯：林克倫、張若瑤）1140315

#中科院
#雷虎科技
#行政院
#嘉義
#鄭麗君
#蘇聖傑
鄭麗君
參訪亞創中心 鄭麗君：整合跨部會加速無人機發展民進黨台中宣講 羅列多項中央挹注交通建設
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：