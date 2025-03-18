大同：海外市場營收年增20% 攜夥伴奧勒岡州建電廠

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（中央社記者潘智義台北18日電）大同公司總經理沈柏延今天表示，看好今年海外業務營收年成長20%以上，策略夥伴已敲定美國奧勒岡州4500畝土地，完成協商後即可蓋裝置容量100MW（百萬瓦）電廠。

大同參加智慧城市展，沈柏延在展場指出，北美需要人工智慧（AI）資料中心，需要算力、電力，大同是電力設備供應商，現階段美中的緊張關係，讓台灣廠商出現很多機會，因應電力需求，綠電的太陽能、儲能是大同自己做，其他部分可能採取合作模式。

沈柏延解釋，大同有6大事業體，包括電力、新能源、資通訊（ICT）、資產、家電、電子代工，其中電力事業最賺錢，占營收的15%。看好美國電力市場，新建奧勒岡州電廠預計從頭參與建設，畢竟美國很需要電，將與夥伴談好條件後，從20MW、50MW一路擴增至100MV。

另外，從事智慧能源的大同智能公司已增資60億元，盼今年在創新板掛牌。

沈柏延說明，海外電力市場先鎖定美國、日本、越南、泰國，東南亞市場正在找合作夥伴，為提升業績，工廠能做出來的就做，不足就要先找夥伴；電力事業去年營收150億元，今年可望成長至157億元，是最賺錢的部門，擁有全系列電力系統設備，其中電表、馬達、變壓器業績最好，電纜未來10年成長空間很大。

他表示，除期盼海外營收年增2成，大同今年營收也可望明顯成長，也將是23年來第一次發股利。

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他強調，已接獲日本10家電力公司的電表訂單，將有170萬具電表銷日，外銷日本電力公司電表以往只做特殊品，今年則是拿到量大的一般規格電表，這也是日本第一次全面向外國採購電表。

同時，大同對於半導體廠蓋新廠的電力供應需求，將爭取新案，海外布局速度加快，也是業績成長關健，海外市場是可見的一片藍海，現階段以美、日為主，東南亞也是另一個重要市場。（編輯：張均懋）1140318