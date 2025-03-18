加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市安置傷人比特犬 動保處：若具攻擊性不排除安樂死
首頁 / 產經

大同：海外市場營收年增20% 攜夥伴奧勒岡州建電廠

2025/3/18 12:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）大同公司總經理沈柏延今天表示，看好今年海外業務營收年成長20%以上，策略夥伴已敲定美國奧勒岡州4500畝土地，完成協商後即可蓋裝置容量100MW（百萬瓦）電廠。

大同參加智慧城市展，沈柏延在展場指出，北美需要人工智慧（AI）資料中心，需要算力、電力，大同是電力設備供應商，現階段美中的緊張關係，讓台灣廠商出現很多機會，因應電力需求，綠電的太陽能、儲能是大同自己做，其他部分可能採取合作模式。

沈柏延解釋，大同有6大事業體，包括電力、新能源、資通訊（ICT）、資產、家電、電子代工，其中電力事業最賺錢，占營收的15%。看好美國電力市場，新建奧勒岡州電廠預計從頭參與建設，畢竟美國很需要電，將與夥伴談好條件後，從20MW、50MW一路擴增至100MV。

另外，從事智慧能源的大同智能公司已增資60億元，盼今年在創新板掛牌。

沈柏延說明，海外電力市場先鎖定美國、日本、越南、泰國，東南亞市場正在找合作夥伴，為提升業績，工廠能做出來的就做，不足就要先找夥伴；電力事業去年營收150億元，今年可望成長至157億元，是最賺錢的部門，擁有全系列電力系統設備，其中電表、馬達、變壓器業績最好，電纜未來10年成長空間很大。

他表示，除期盼海外營收年增2成，大同今年營收也可望明顯成長，也將是23年來第一次發股利。

google news透過 Google News追蹤中央社

他強調，已接獲日本10家電力公司的電表訂單，將有170萬具電表銷日，外銷日本電力公司電表以往只做特殊品，今年則是拿到量大的一般規格電表，這也是日本第一次全面向外國採購電表。

同時，大同對於半導體廠蓋新廠的電力供應需求，將爭取新案，海外布局速度加快，也是業績成長關健，海外市場是可見的一片藍海，現階段以美、日為主，東南亞也是另一個重要市場。（編輯：張均懋）1140318

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：