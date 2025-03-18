鴻海合作北市 布局AI智慧城市應用

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）2025智慧城市展今天上午揭幕，鴻海集團中央園區長楊秋瑾表示，鴻海將與台北市政府長期合作，布局人工智慧（AI）驅動的智慧城市方案應用。

鴻海此次盛大參加2025智慧城市展，中午並與台北市政府願景館舉行聯合開幕儀式，台北市長蔣萬安出席開幕儀式致詞透露，鴻海集團將與台北市政府合作，推動大數據中心相關資訊分析，協助市府提升算力，布局AI為核心的各項市政服務。

楊秋瑾指出，鴻海集團將支援台北市政府市政AI智慧化，協助市府AI驅動智慧城市的各項市府服務內容，要讓台北市政府成為未來智慧城市之都。

楊秋瑾表示，鴻海集團在全球廠區數量目前已超過230個，預計今年底可超過240個，鴻海在主要園區透過AI技術應用，提升在消防、安全、人事、行政、工程等各項目的智慧化軟硬體整合運作能力，相關經驗資源可作為與台北市政府合作的基礎。

鴻海在此次智慧城市展現場，展出AI agent平台、智慧電動車高效能運算平台、自駕車3D語意場景理解技術、自動駕駛輔助系統（ADAS）、醫療輔助診斷CoDoctor AI平台等整合方案。

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鴻海說明，集團積極布局智慧城市平台，結合機器人、電動車等軟硬體解決方案，可提升城市管理效率與災害應變速度，期望能與台北市政府合作。

展望未來智慧城市布局，鴻海先前在法人說明會中指出，積極擴展海外合作夥伴，CityGPT平台持續深化與策略夥伴合作，拓展交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）應用，進一步帶動台灣軟體產業發展。（編輯：翟思嘉）1140318