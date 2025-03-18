亞股多隨美股漲勢收高 中國科技股帶動港股勁揚

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（中央社香港18日綜合外電報導）美國最新出爐的數據緩解市場憂心經濟陷入衰退的疑慮，推動華爾街股市又一波漲勢，亞洲股市今天因此受益跟漲，普遍收高。香港股市今天在中國科技股漲勢帶動下勁揚，領漲亞股。

法新社報導，最新出爐的數據顯示美國2月零售銷售成長低於預期， 但另一項計算經濟成長的數據則是超出預期，舒緩外界憂心經濟可能衰退的疑慮。

港股今天在阿里巴巴、騰訊和京東等中國科技股漲勢帶動下，收盤勁揚2.5%，領漲亞股。港股今年以來已上漲超過20%。

電動車製造商比亞迪盤中一度大漲超過6%，股價創下歷史新高，終場漲幅超過4%，成為大贏家之一。

上海、東京、雪梨、新加坡、台北和曼谷股市今天都收漲。威靈頓和馬尼拉股市收跌。

雅加達股市則在市場憂心印尼經濟和消費支出疲軟的情況下，盤中暴跌超過7%，創下2011年以來盤中最大跌幅。稍早在重挫5%時觸發暫停交易的機制，交易恢復後跌幅進一步擴大至7.1%，終場跌幅收斂至3.84%。

隨著印尼經濟表現不理想，雅加達股市今年以來已下跌超過10%。目前市場焦點放在印尼央行明天舉行的決策會議。

除了印尼央行外，美國聯邦準備理事會（Fed）、日本央行日本銀行，以及英國央行英格蘭銀行都將在本週召開決策會議，外界預期美、日、英央行預計將維持利率不變。

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有鑑於川普的貿易措施、減稅、移民與聯邦機構瘦身等計畫，美國聯準會本週在公布利率決策的同時也將更新今年的經濟和利率展望。

匯豐證券（HSBC Securities）美國經濟師萊恩．王（Ryan Wang）說：「我們預期在（政策委員會）最新的聲明中，政策利率的前瞻指引不會有重大變化。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140318