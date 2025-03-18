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玉山金：保德信重視送件通過可能性 會盡快向金管會遞件

2025/3/18 22:06（3/18 22:14 更新）
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圖為玉山金控大樓外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北18日電）玉山金今晚宣布將以新台幣27.62億元取得保德信投信91.2%股權。總經理陳茂欽說，保德信投信遴選買方時注重合併案通過的可能性和速度，玉山會在最短時間內送件，並尊重主管機關的審查時間。

玉山金今晚召開重訊記者會宣布，董事會今天決議通過擬以27.62億元，向美國保德信金融集團取得旗下保德信投信91.2%股權。

陳茂欽說，雙方在2024年11月正式簽下合作備忘錄，對方都專業積極、配合很好，對於交易價金也都很滿意。

陳茂欽指出，玉山金對保德信投信的長期股權投資案，要先經金管會審查核後才能交割。他強調，玉山金會在最短時間內送件，並在通過後決定合併基準日、交割等，目前沒有明確的時間點，「愈快愈好，絕對尊重主管機關審查時間。」

陳茂欽補充，當初保德信投信在遴選買方時，重視買方送件通過的可能性和速度是重要考量。

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陳茂欽也保證，保德信投信員工全數留任沒問題，玉山相當重視人才，並保障保德信投信員工的工作權，也將持續發展各項投信業務。

美國保德信金融集團與玉山金達成協議，將出售保德信金融集團旗下保德信投信91.2%股權，這也是集團於2020年將壽險公司出售給台新金之後，再次出售台灣業務範疇。（編輯：潘羿菁）1140318

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