廣運參與輝達GTC大會 推智慧影像監控等3項AI方案

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（中央社記者張建中新竹19日電）輝達（NVIDIA）GTC大會在美國聖荷西登場，廣運首度參加，推出3項AI解決方案，包括數位孿生、智慧影像監控及自主移動機器人，協助企業客戶迎接智慧科技時代。

廣運發布新聞稿指出，數位孿生方案將顛覆傳統製造模式，開創智慧設計與仿真的新模式。廣運透過NVIDIA Omniverse，提供AI智慧製造整合解決方案，支援即時決策，並透過「Real to Sim & Sim to Real（從真實到模擬及從模擬到真實）」架構，讓物理世界與數位孿生環境緊密互動。

廣運表示，透過AI智慧演算法，可以精準識別生產瓶頸，提供最佳決策建議，幫助企業優化製造效能，在競爭激烈的市場環境中維持領先地位。

智慧影像監控方案，廣運提到，透過NVIDIA Metropolis的多攝影機聯動技術，將可精確蒐集與追蹤動態場景數據，提升監控的準確度與效率。

廣運說明，其具有即時多目標追蹤功能，透過AI驅動多攝影機網絡，精準識別人員與物件的行動軌跡，適用於物流、製造、安全防護等場景。

此外，數據整合與同步分析、異常行為偵測和智慧影像分析功能，透過結合AI演算法，可以統一處理多攝影機數據流，實現全面場景監控，及自動識別異常事件，如貨物遺失、運輸延遲等，並即時通知相關人員，提升物流安全性與應變能力，還可提供即時可視化數據，幫助管理者迅速掌握場域狀況，支持精準決策。

自主移動機器人（AMR）方案，廣運強調，AMR系統搭載NVIDIA Edge AI，支援多模態生成式AI，適用於機器人開發與部署。擬人型機器人及自主移動機器人可應用於配送、倉儲與智慧物流。1140319（編輯：張若瑤）