加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 4警員申誡處分
首頁 / 證券

廣運參與輝達GTC大會 推智慧影像監控等3項AI方案

2025/3/19 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹19日電）輝達（NVIDIA）GTC大會在美國聖荷西登場，廣運首度參加，推出3項AI解決方案，包括數位孿生、智慧影像監控及自主移動機器人，協助企業客戶迎接智慧科技時代。

廣運發布新聞稿指出，數位孿生方案將顛覆傳統製造模式，開創智慧設計與仿真的新模式。廣運透過NVIDIA Omniverse，提供AI智慧製造整合解決方案，支援即時決策，並透過「Real to Sim & Sim to Real（從真實到模擬及從模擬到真實）」架構，讓物理世界與數位孿生環境緊密互動。

廣運表示，透過AI智慧演算法，可以精準識別生產瓶頸，提供最佳決策建議，幫助企業優化製造效能，在競爭激烈的市場環境中維持領先地位。

智慧影像監控方案，廣運提到，透過NVIDIA Metropolis的多攝影機聯動技術，將可精確蒐集與追蹤動態場景數據，提升監控的準確度與效率。

廣運說明，其具有即時多目標追蹤功能，透過AI驅動多攝影機網絡，精準識別人員與物件的行動軌跡，適用於物流、製造、安全防護等場景。

此外，數據整合與同步分析、異常行為偵測和智慧影像分析功能，透過結合AI演算法，可以統一處理多攝影機數據流，實現全面場景監控，及自動識別異常事件，如貨物遺失、運輸延遲等，並即時通知相關人員，提升物流安全性與應變能力，還可提供即時可視化數據，幫助管理者迅速掌握場域狀況，支持精準決策。

自主移動機器人（AMR）方案，廣運強調，AMR系統搭載NVIDIA Edge AI，支援多模態生成式AI，適用於機器人開發與部署。擬人型機器人及自主移動機器人可應用於配送、倉儲與智慧物流。1140319（編輯：張若瑤）

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：