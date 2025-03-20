外資買超218億元終止連17賣 回補台積電逾萬張

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（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天上漲416.43點，收在22377.26點，外資及陸資轉為買超新台幣218.3億元，終止連17賣，加碼面板股、晶圓雙雄及記憶體族群；外資回補台積電1.17萬張，終止連5賣台積電。

台股今天開高反彈，輝達GTC概念股回神，電子類股買盤回籠，權值股台積電上漲3.47%，終場加權指數收在今天最高22377.26點，勁揚416.43點，漲幅1.9%，一舉收復5日線22139點、10日線22204點及年線22296點，成交值新台幣2701.34億元。

從籌碼面來看，自營商今天買超32.15億元，投信賣超3.92億元，外資及陸資買超218.3億元，三大法人合計買超246.53億元。

觀察外資買超前10名個股，群創以3.25萬張高居榜首，其次依序為復華台灣科技優息（00929）2.99萬張、群益優選非投等債（00953B）2.83萬張、中鋼1.79萬張、元大台灣價值高息（00940）1.76萬張。

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外資買超第6至10名個股包括聯電1.57萬張、陽明1.32萬張、凱基美國非投等債（00945B）1.25萬張、台積電1.17萬張、南亞科1萬張。

投信今天賣超台股3.92億元，減碼前10名個股依序為亞泥、宏碁、大成鋼、華通、大聯大、東元、華航、中鋼、慧洋-KY、光寶科。（編輯：楊蘭軒）1140320