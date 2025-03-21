TOYOTA會長豐田章男來台 出席開幕式親駕車甩尾演出

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）台灣首間TOYOTA GR Garage示範店今天在林口開幕，別名「MORIZO」的TOYOTA會長豐田章男，親自現身開幕式，他在現場也親自駕車甩尾演出。豐田章男也與和泰車董事長黃南光簽署合作協議，宣布台灣GR Garage與賽車隊ROOKIE Racing將展開多方合作。

和泰車透過新聞稿指出，在今天台灣GR Garage開幕活動上，別名MORIZO的豐田章男，親自宣布台灣GR Garage成立，將成為ROOKIE Racing第1家海外合作據點，象徵TOYOTA與台灣市場更緊密連結。

在開幕儀式中，豐田章男與和泰車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣布台灣GR Garage與ROOKIE Racing將展開多方合作，包括商品開發與販售、更多車手來台交流機會、品牌推廣與技術支援等多項內容。

和泰車說明，豐田章男從2007年匿名化身成為「MORIZO」，這是豐田章男參與賽車活動時的別名，他秉持「透過賽車打造更好的車」的理念，從豐田集團的接班人到征戰綠色地獄賽道的賽車手，從國民汽車品牌TOYOTA到TOYOTA性能品牌TOYOTA GAZOO Racing創辦人，也出資催生成立征戰各層級賽事的專業賽車隊ROOKIE Racing。

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這次豐田章男帶著由他一手創立的ROOKIE Racing車隊，親自駕駛WRC世界拉力錦標賽中WRC2組別的冠軍用車GR Yaris Rally2，在台灣GR Garage開幕現場進行甩尾演出。

豐田集團不僅與台灣汽車業關係密切，也參與投資台積電在日本熊本晶圓廠。台積電在2024年底開始在熊本興建第2座晶圓廠，預估2027年底量產，增加提供6奈米、7奈米及40奈米製程技術，並引進豐田汽車入股台積電與日本索尼（SONY）半導體和電裝株式會社合資成立的JASM。（編輯：楊凱翔）1140321

TOYOTA會長豐田章男（右）21日下午在台現身，出席台灣首間TOYOTA GR Garage示範店開幕式，與和泰車董事長黃南光（左）宣布擴大合作。（讀者提供）中央社記者鍾榮峰傳真 114年3月21日