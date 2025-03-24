國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

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（中央社記者張璦台北24日電）國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲新台幣100萬元獎金，並展開為期6個月的企業育成合作。

為發掘具影響力的AI創新應用，國科會今天表示，「2025 AI創新獎」鼓勵參賽者以「雙重AI」（Artificial Intelligence & Art Intelligence）為核心，針對AI在智慧城市、智慧醫療、教育娛樂、新體驗新生活等4大領域，提出能夠改變未來的AI應用創新解方。

國科會表示，獲獎團隊將獲得100萬元獎金，展開為期6個月的育成合作，且將受邀於10月16日至18日在台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo）未來科技館，進行技術展示與頒獎。

國科會指出，這是首度攜手仁寶電腦、台北市電腦公會（TCA）及台灣科技新創基地（TTA）共同舉辦 「2025 AI創新獎」，期望激發改變未來的跨域AI解決方案，並藉此拋磚引玉，吸引更多企業參與，與團隊共同合作讓創新解決方案落地應用。

國科會表示，此獎項由企業需求出發，企業不僅贊助獎金，更提出選題領域與育成計畫，確保獲選團隊能與企業形成實質合作，讓競賽成為企業與創新應用團隊的橋梁，除發掘具潛力創新應用團隊，與企業共同開發新市場，並協助獲得資金，加速技術商業化。

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國科會表示，此獎項徵求對AI創新應用充滿熱情的新創公司、學研機構（團隊）、非營利法人或個人；參賽者可依4大主題領域提交創新提案，發揮跨領域整合能力，讓AI不只是技術工具，更成為改變社會的驅動力。

國科會指出，本屆評審團由跨領域產學研專家組成，將根據技術創新性、社會影響力、實際應用能力、跨領域整合程度等4大評選標準，精選8至10組最具潛力的創新團隊，即日起開放線上報名，投件截止日期為5月30日下午5時。（編輯：蘇志宗）1140324